سيد عبد الحفيظ: لا أميل لضم أي لاعب من الزمالك أو بيراميدز

كشف سيد عبدالحفيظ، المرشح لانتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، عن رأيه في التعاون مع ناديي الزمالك وبيراميدز، في الصفقات.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «احنا قبل كده خدنا أفشة من بيراميدز، لكن أنا حاليًا مش مايل أخد لاعب من الزمالك ولا بيراميدز».

وأضاف: «أنا معرفش بكرة في إيه أنا بتكلم في الوقت الحالي مش مايل أتعاقد مع لاعب من الزمالك وبيراميدز»، مضيفًا: «الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على البطولات، وبالتأكيد لن يوافق أي نادي على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق إذا كان عقده ممتد».

وأردف: «أحمد عبدالقادر، لاعب مختلف، وبالتأكيد نتمنى استمراره مع الأهلي في الفترة المقبلة».