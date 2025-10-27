الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير

أكد الإعلامي محمد المحمودي أن النادى الأهلى تواصل مع محمد حمدى لاعب فريق بيراميدز لاستطلاع رأيه فى الانضمام للفريق الأحمر، فى ظل اقتراب عقده من الانتهاء مع ناديه.

وقال المحمودي، فى برنامج هاتريك الذى يقدمه على قناة أون سبورت، إن اللاعب وافق مبدئيا على استطلاع الأهلى، ولكن لم يوقع اللاعب على أى عقود مع الأحمر.

وأضاف المحمودي، أن عقد اللاعب مع ناديه يتضمن بندا وهو أن يتم تمديد العقد موسم واحد، على أن يتم تفعيل البند بموافقة الطرفين، ولكن حتى الآن أيضا لم يتم تفعيل هذا البند بين اللاعب وبيراميدز.

وشدد المحمودي على أنه حتى يتمكن بيراميدز من تمديد عقد محمد حمدى يجب موافقة اللاعب وفقا للبند بالعقد.