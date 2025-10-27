قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
هل الشخص المتوفى في حوادث الطرق يعد شهيدا؟.. الإفتاء تجيب
فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين
الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير

أكد الإعلامي محمد المحمودي أن النادى الأهلى تواصل مع محمد حمدى لاعب فريق بيراميدز لاستطلاع رأيه فى الانضمام للفريق الأحمر، فى ظل اقتراب عقده من الانتهاء مع ناديه.

وقال المحمودي، فى برنامج هاتريك الذى يقدمه على قناة أون سبورت، إن اللاعب وافق مبدئيا على استطلاع الأهلى، ولكن لم يوقع اللاعب على أى عقود مع الأحمر.

وأضاف المحمودي، أن عقد اللاعب مع ناديه يتضمن بندا وهو أن يتم تمديد العقد موسم واحد، على أن يتم تفعيل البند بموافقة الطرفين، ولكن حتى الآن أيضا لم يتم تفعيل هذا البند بين اللاعب وبيراميدز.

وشدد المحمودي على أنه حتى يتمكن بيراميدز من تمديد عقد محمد حمدى يجب موافقة اللاعب وفقا للبند بالعقد.

