رياضة

رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري


أكد المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، أن إدارة النادي الأهلي، حاولت في الصيف الماضي التعاقد مع 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول.


وقال خليل ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" توليت رئيسة شركة الكرة وغزل المحلة كان في دوري المحترفين، وصعدنا بالفريق إلى الدوري الممتاز".
وتابع:" جمهور المحلة يعشق نادي غزل المحلة، ونن الأن نساهم في الصرف على النادي، ولكن في حالة تنفيذ المشروع سيستفيد النادي منه".
وأضاف:" المحلة لا يحصل سوى على 40 مليون جنيه سنويا، من عقود البث والرعاية، وها لا يغطي الصرف على النادي".
وشدد:" في أول موسم صرفنا 200 مليون جنيه، وأنا من تحمل هذا الرقم ومصر على الاستمرار حتى تنفيذ مشروع (الحلم).
وأردف:" الأهلي تواصل معنا عن طريق محمد رمضان للتعاقد مع بن شرفي ومحمود صلاح وعمرو الجزار، وبعد ذلك رحل محمد رمضان، وتواصل معنا الخطيب، ولكن البنك الأهلي عرض مبلغا ماليا كبيرا وحصل على الجزاء وبن شرقي".
وأتم:"غزل المحلة يحتاج للتعاقد مع مهاجم ولاعب أخر، وسيتم ذلك في يناير القادم، ويحيى زكريا تلقى العديد من العروض في الفتر الماضية".

