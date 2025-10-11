قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المقاولون 2009 يفوز على غزل المحلة في ملعبه بثلاثية ببطولة الجمهورية

المقاولون العرب
المقاولون العرب

تألق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 في الجولة السادسة من دوري الجمهورية للناشئين، حيث تمكن من الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل أهداف المقاولون كل من عادل صبري الذي أحرز هدفًا، ومازن وائل الذي أضاف هدفين إلى رصيده في مباراة قوية أقيمت على ملعب المنافس.

هذا الانتصار يعكس الجهود الكبيرة للفريق والجهاز الفني،ليعزز من فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.

يشرف على الفريق الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، وقاد الفريق الكابتن سامح يوسف كمدير فني، بمساعدة الكابتن محمد فوزي مدرب والكابتن محمد سلامة مدرب حراس مرمى. الكابتن كريم مجدي كمخطط للأحمال ،والكابتن سعيد صابر كإداري، والكابتن منصور عبد المعين أخصائي إصابات الملاعب .

المقاولون العرب بطولة الجمهورية أخبار الرياضة صدي البلد رياضة

