هشام قطب : قائمة محفوظ هدفها إعادة نادي النصر لسابق عهده

أكد المهندس هشام قطب المرشح على منصب نائب رئيس نادي النصر بقائمة المستشار أحمد محفوظ أن هدفه هو إعادة كيان النصر من جديد لسابق عهده كما كان مؤكدا أن خطته تشمل ضخ مشاريع جديدة من أجل تنمية موارد النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد قطب أنه سيكون هناك أهمية كبيرة بالجانب الرياضي في النادى لتغذية المنتخبات بلاعبين أصحاب مواهب ينافسون علي الألقاب المحلية والقارية مضيفا أن عودة الالعاب الرياضية للمنافسة بقوة فى هذه البطولات سيكون الشغل الشاغل لجميع أفراد القائمة.

وإضاف المرشح على منصب نائب رئيس النادي أن قائمة المستشار أحمد محفوظ تضم خبرات عديدة لها باع طويل داخل جدران النادي مثل رهام روما المرشحة على منصب أمين الصندوق وفى العضوية يتواجد نادر ابادير وأحمد عبد الرحمن وشريف عبد الله وأمل حمادة وإسلام ماهر ومحمد غباشي وفتحي البنجي أما فى العضوية تحت السن فيتواجد كل من إسلام محمد رمضان وأحمد عصمت.