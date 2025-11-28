قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدا.. فتح باب سداد جدية الحجز في الطرح الثالث لمبادرة بيتك في مصر
دعوة لزيارة الصين.. ماذا فعل وفد اتحاد عمال بلدية بكين في نقابة الأخشاب المصرية؟
مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال

أعلن إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي، اليوم الجمعة، أن لاعب خط وسط الفريق، كول بالمر، جاهز للمشاركة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال؛ مما يمنح البلوز دفعة معنوية في سعيهم لتقليص فارق النقاط الست عن غريمهم اللندني المتصدر.

واصطدم اللاعب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 23 عامًا، بإصبع قدمه في باب منزله خلال تلك الليلة، ما أدى إلى كسره، وتأخير عودته بعد إصابة في الفخذ.

وقال ماريسكا للصحفيين: "إنه متاح للبدء واللعب أساسيًا".

وأضاف: "الجميع سعداء، والأهم من ذلك كله أن كول سعيد، لأن لاعب كرة القدم يرغب في خوض المباريات والتواجد في التدريبات يوميًا".

وشارك بالمر في 4 مباريات فقط مع تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا هدفين.

ومنذ انضمامه من مانشستر سيتي في عام 2023، سجل 45 هدفًا ونفَّذ 29 تمريرة حاسمة في 101 مباراة مع النادي الواقع غرب لندن.

وقال ماريسكا: "إنه أفضل لاعب لدينا، ونحن سعداء بعودته، ونحتاج إلى منحه الوقت الكافي ليكون لائقًا تمامًا… لقد قدم أداءً رائعًا في الماضي، ولا شك أنه سيقدم أداءً رائعًا لهذا النادي في المستقبل".

