ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال

أعلن إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي، اليوم الجمعة، أن لاعب خط وسط الفريق، كول بالمر، جاهز للمشاركة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال؛ مما يمنح البلوز دفعة معنوية في سعيهم لتقليص فارق النقاط الست عن غريمهم اللندني المتصدر.

واصطدم اللاعب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 23 عامًا، بإصبع قدمه في باب منزله خلال تلك الليلة، ما أدى إلى كسره، وتأخير عودته بعد إصابة في الفخذ.

وقال ماريسكا للصحفيين: "إنه متاح للبدء واللعب أساسيًا".

وأضاف: "الجميع سعداء، والأهم من ذلك كله أن كول سعيد، لأن لاعب كرة القدم يرغب في خوض المباريات والتواجد في التدريبات يوميًا".

وشارك بالمر في 4 مباريات فقط مع تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا هدفين.

ومنذ انضمامه من مانشستر سيتي في عام 2023، سجل 45 هدفًا ونفَّذ 29 تمريرة حاسمة في 101 مباراة مع النادي الواقع غرب لندن.

وقال ماريسكا: "إنه أفضل لاعب لدينا، ونحن سعداء بعودته، ونحتاج إلى منحه الوقت الكافي ليكون لائقًا تمامًا… لقد قدم أداءً رائعًا في الماضي، ولا شك أنه سيقدم أداءً رائعًا لهذا النادي في المستقبل".