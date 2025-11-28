بالصور.. ارتفاع عدد ضحايا تريلا صحراوى قنا إلى جثتين ومصاب

ارتفع عدد ضحايا حادث مفارق الزوايدة بصحراوى قنا، بنطاق مركز نقادة، إلى جثتين ومصاب عقب دهس سيارة النقل الثقيل لأخرى ربع نقل.



كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، أمام مفارق قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين أن سيارة النقل الثقيل دهست السيارة ربع النقل، أثناء دخولهم على طريق يشهد أعمال تطوير، ما أدى إلى مصرع الشابين فى الحال وإصابة آخر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.