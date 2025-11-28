شعبة الأجهزة الكهربائية: لا تاجر يجرؤ برفع الأسعار على المواطنين

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الكثير من المواطنين يتهم التجار برفع الأسعار، وأن هذا الأمر غير صحيح، لأن التاجر لا يجرؤ في رفع الأسعار دون سبب أو أعلى من الأسعار الموجودة في قائمة المصنع.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن كل مصنع في مصر ينتج الأجهزة الكهربائية أو أي سلعة، يقوم بوضع قائمة أسعار للمستهلك.

ولفت إلى أنه ينصح المواطنين حالة شراء أي سلعة بالحصول على فاتورة إلكترونية، لأن التاجر في هذه الحالة قد يتعرض لـ المساءلة القانونية، ولذلك على المواطنين معرفة ما لهم بالنسبة للشراء.

اختلاف الأسعار

وأشار إلى أن اختلاف الأسعار من تاجر لأخر يكون على حسب قيمة الربح، لكن لا يستطيع التاجر في البيع بأعلى من السعر الذي وضعه المصنع، لآنه في هذه الحالة يخالف القانون.

وأوضح أن المواطن حالة شعوره بأن التاجر باع له سلعة بـ أعلى من سعرها، عليه الاتصال بحماية المستهلك، والضرائب، وسيحصل على حقه من صاحب المحل.