عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

يشهد نادي ليفربول حاليًا أزمة في نتائج الفريق؛ بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استعادة خدمات المدرب السابق يورجن كلوب حتى نهاية الموسم لإنقاذ الريدز.

وتشير تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي ليفربول قد تفكر في هذا الخيار إذا استمرت النتائج السلبية مع المدرب الهولندي أرني سلوت.

نتائج ليفربول الأخيرة

منذ بداية الموسم الحالي، تعرض ليفربول لسلسلة متتالية من الهزائم، حيث جمع الفريق 6 انتصارات فقط من أصل 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، محتلاً المركز الثاني عشر حاليًا.

أما في دوري أبطال أوروبا، فلم يكن الوضع أفضل، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

وبالرغم من أن أرني سلوت ما زال يشعر بدعم ملاك النادي، إلا أن الضغوط تضاعفت بعد النتائج المخيبة، فعقب هزيمة الفريق المؤلمة 4-1 أمام آيندهوفن، بدأ الشك يدور حول قدرة المدرب الهولندي على السيطرة على غرفة الملابس.

والأمر الذي زاد الأمور تعقيدًا، هو إنفاق النادي الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، الذي وصل إلى 426 مليون جنيه إسترليني.

إقالة أرني سلوت

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن هناك محادثات داخلية بين مسؤولين في النادي، حيث يشعر البعض بأن سلوت بدأ يفقد السيطرة على الفريق.

وقد يتسبب الفشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في خسائر مالية كبيرة تقدر بـ 53 مليون جنيه إسترليني، مما يضع النادي تحت ضغط أكبر.

وتحيى إدارة النادي أملاً في التعاقد مع مدرب طويل الأمد، حيث يُعتبر لويس إنريكي – مدرب باريس سان جيرمان – من ضمن الخيارات المطروحة، ومع ذلك، فإن العودة المحتملة لكلوب قد تكون حلاً مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وفي المؤتمر الصحفي الأخير، تحدث “سلوت” عن الوضع في الفريق وعن المحادثات التي أجراها مع الملاك، حيث أكد أنه يعمل على تحسين أداء الفريق، وأنه لا يشعر بالغضب تجاه اللاعبين بل يعتقد بأنه يتمكن من تحسين الأمور.

تحدث “سلوت” أيضًا عن معنويات اللاعبين، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الفريق ككل بدلاً من الأفراد.

كما أشار إلى أهمية الجهد المبذول خلال المباريات، موضحًا أن الفريق بحاجة إلى استعادة الروح القتالية.



مباراة ليفربول المقبلة

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام فريق وست هام، ضمن منافسات الجولة 13، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام آيندهوفن بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي، يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتمام السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.