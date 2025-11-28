نائب محافظ الوادي الجديد ومديرة اليونسكو تتفقدان مزرعة نخيل بالداخلة

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمركز الداخلة، يرافقهما الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي حزين عضو مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وحامد عبدالله نائب رئيس مركز الداخلة.

تنفيذ مزرعة نخيل خيرية على مساحة 3000 فدان

وتفقد الوفد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بموط المقامة على مساحة 3000 فدان، وتضم 150 ألف نخلة من أصناف المجدول والبارحي والصعيدي، إلى جانب زراعات تحميلية من محاصيل الفول والبصل، بالاعتماد على الري الحديث المطور؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال نقل التجربة الرائدة للجمعية في مجال زراعة وإنتاج التمور وتقديم الدعم اللازم ودراسة التحديات التي تواجه المشروع.

وأشادت سانز بتكامل المشروع من إنتاج وتعبئة وتغليف وصولًا إلى مراحل تصدير المنتج، لافتةً إلى أهمية التركيز على الجوانب التسويقية التي تنقل فكرة دعم الفئات الأكثر احتياجًا التي ترعاها الجمعية من عائد المزرعة، والإشارة إليها على عبوات التمور.