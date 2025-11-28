قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محتوى غير لائق.. حيثيات المحكمة في اتهام أم مكة بنشر فيديوهات خادشة

أم مكة
أم مكة
رامي المهدي

كشفت حيثيات المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل مثيرة، في الحكم الصادر، بحبس البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.

وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى ما ورد في أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات، والتي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط المتهمة في ارتكاب الأفعال المسندة إليها.

وأشارت الحيثيات إلى أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بالإدارة المختصة، أكد وجود حساب على منصة "تيك توك" باسم "فسيخ أم مكة"، تديره المتهمة وتستخدمه في نشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظًا وإيحاءات تخدش الحياء العام، وتشكل انتهاكًا للقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

كما أظهرت التحريات، أن المتهمة تدعى "هبة. م. س"، وأنها أنشأت الحساب؛ بغرض جذب المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، من خلال محتوى مخالف للآداب العامة.

وأشارت المحكمة إلى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمة في قضية أخرى؛ تم ضبطها بقسم ثالث أكتوبر، وبمواجهتها أقرت بملكيتها للحساب، وبقيامها بإدارته وبث المقاطع المشار إليها، وسلمت هاتفها المحمول ماركة "آيفون 15 برو ماكس – فضي اللون"، ووافقت على فحصه.

وشهدت المحكمة الاقتصادية، في الجلسة الماضية، محاكمة البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

وفي السطور التالية، نرصد القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم مكة، حتى محاكمتها.

بدأت أزمة البلوجر أم مكة، بقرار جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما.

أم مكة بائعة الأسماك المملحة

واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف بـ"أم مكة بتاعة الفسيخ" منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، نالت شهرة واسعة؛ بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر، التي دعمتها في عدة مناسبات.

وقامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك، حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصلت منتجاتها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.

ولم تكتفِ ببيع الفسيخ؛ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.

عقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

المحكمة الاقتصادية خادشة للحياء حيثيات المحكمة الاقتصادية البلوجر أم مكة أم مكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء لنشر الفكر الوسطي

الشيخ عبد العزيز النجار

لماذا جعل الإسلام إثبات الزنا بـ 4 شهود؟.. عالم أزهري يوضح السبب

الزكاة

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه قليلا

بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد