حوادث

من فيديوهات التيك توك للحبس.. وصول ام مكة بائعة الفسيخ للمحكمة

أم مكة
أم مكة
رامي المهدي

وصلت، منذ قليل، البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظر محاكمتها.

شهدت المحكمة الاقتصادية، الجلسة الماضية محاكمة البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

في السطور التالية، نرصد القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم مكة، حيث قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لجلسة اليوم في اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

أم مكة بائعة الأسماك المملحة

واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعرف ب"أم مكة بتاعة الفسيخ" منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي نالت شهرة واسعة خاصة بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر التي دعمتها في عدة مناسبات.

تجني أم مكة أموالًا طائلة  حتى تورط اسمها في الحديث عن تجارة الأعضاء قبل أن يتم القبض عليها اليوم إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص في منطقة 6 أكتوبر، وفتح تحقيق بالواقعة.

قامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات، ووصل فسيخها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.

لم تكتفِ ببيع الفسيخ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك، حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، ما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة، ما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.

ألقت الأجهزة الأمنية مؤخرا القبض على ثلاث من أبرز البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهن سوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الرذيلة، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر منصة الـ تيك توك.

الرذيلة 6 أكتوبر خادشة للحياء مكة بائعة الفسيخ أم مكة

