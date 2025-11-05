قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ألفاظ خادشة للحياء .. تفاصيل محاكمة «أم مكة» بائعة الفسيخ .. اليوم

مصطفي رجب

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم جلسة محاكمة البلوجر «أم مكة» في اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم مكة حيث قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما .
 

وتغيبت اليوم البلوجر أم مكة عن حضور أولى جلسات محاكمتها حيث طلب الدفاع التأجيل القضية للاطلاع.


 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة البلوجر ام مكة لجلسة 5 نوفمبر في اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

أم مكة بائعة الأسماك المملحة

واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعرف بأم مكة بتاعة الفسيخ منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي نالت شهرة واسعة خاصة بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر التي دعمتها في عدة مناسبات


  

وتجني أم مكة أموالًا طائلة  حتى تورط اسمها في الحديث عن تجارة الأعضاء قبل أن يتم القبض عليها اليوم إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص في منطقة 6 أكتوبر، وفتح تحقيق بالواقعة


 


 


 

قامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصل فسيخها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.


 


 


 

لم تكتفِ ببيع الفسيخ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.


 


 

ألقت الأجهزة الأمنية مؤخرا القبض على ثلاث من أبرز البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهن سوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الرذيلة، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر منصة الـ تيك توك.

المحكمة الاقتصادية محاكمة البلوجر ام مكة ام مكة

