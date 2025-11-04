بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن توعد أحد الأشخاص لآخرين بالتعدى عليهم وتهديدهم بالإيذاء لخلافات حول حيازة جراج كائن بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/9/2025 تبلغ لقسم شرطة الأميرية بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء "من بينهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو") طرف ثان: (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على حيازة جراج دراجات نارية "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى وقت لاحق تبين قيام الطرفين بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لمعاودة التشاجر ، تم ضبطهم وبحوزتهم (2فرد خرطوش - أسلحة بيضاء).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.