الداخلية تكشف حقيقة بلاغ سيدة بتغيب نجلها وعدم تحرّك قسم الشرطة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بتوجهها لأحد أقسام الشرطة ببنى سويف للإبلاغ عن تغيب نجلها عن المنزل عقب خروجه للمدرسة وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى خرج نجل السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالب سن 12) من المنزل متوجهاً للمدرسة إلا أنه قام بالتوجه لمنزل جدته لوالده للإقامة برفقتها لإعتياد والدته التعدى عليه بالضرب وتعنيفه.. وبإستدعاء الطفل حضر رفقة جدته "مصاب بكدمات متفرقة" ، وبسؤاله أقر بإقامته رفقة جدته بمحض إرادته ودون علم والدته لتعديها عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وبإستدعاء الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف).. أقرت بقيامها بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لرفضه الذهاب إلى المدرسة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






