لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود

وصل جثمان الفنانة سمية الألفي الى مسجد مصطفى محمود لإقامة الجنازة وذلك بعد رحيلها عن عمر يناهز 72 عاما.

وحرص الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان أشرف زكي والفنان محمود حميدة والفنانة عفاف رشاد على التواجد بجوار ابن الفنانة الراحلة سمية الألفي لتشييع الجثمان الى مثواه الأخير.

آخر ظهور للفنانة سمية الألفي

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي داخل لوكيشن تصوير فيلم “سفاح التجمع” الذى يقوم ببطولته ابنها الفنان أحمد الفيشاوي حيث شارك المخرج و المؤلف محمد صلاح العزب صور للفنانة سمية الألفي والده الفنان حمد الفيشاوي خلال زيارتها له في اللوكيشن لدعمه

و كتب محمد صلاح العزب علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

فيلم سفاح التجمع تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

يُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

مسيرة حياة سمية الألفي

ولدت «سمية يوسف الألفي»، في 23 يوليو عام 1953 بمحافظة الشرقية، وبعد اتمام المرحلة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

ومن أبرز أعمالها: العطار والسبع بنات، ليالي الحلمية، الراية البيضا، بوابة الحلوانى، القرداتي، فقراء لكن سعداء، الطوفان، علي بيه مظهر و40 حرامي، رحلة المليون، قلب الأسد، الأقدار، ميراث الريح، لا أنام، قطار منتصف الليل، منشية البكري، قلب من ذهب، شاطئ الخريف، سنوات الغربة.

زواج سمية الألفي

تزوجت سمية الألفي أربع مرات، كانت المرة الأولى من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وأثمر عن زواجهما أبناءهما: عمر، والفنان أحمد الفيشاوي.

ثم تزوجت من الملحن مودي الإمام بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي وانتهت الزيجة بالانفصال دون إنجاب.

وتزوجت من المخرج جمال عبدالحميد، ولكن لم تستمر الزيجة طويلاً ليحدث الانفصال، وتزوجت للمرة الأخيرة من المطرب مدحت صالح وانفصلا أيضًا.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.