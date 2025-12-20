ابنه فنان شهير.. مخرج معروف يتعرض لأزمة صحية.. خاص

كشف الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن تطورات حالة والده المخرج الشهير شاكر عبد اللطيف بعد دخوله المستشفى أثر تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وقال أحمد شاكر عبد اللطيف فى تصريح لـ صدى البلد: والدى بخير وبحالة صحية جيدة وغادر المستشفى بعد ان تعافى من أزمته الصحية نتيجة الميكروب المنتشر فى الفترة الحالية.

أحمد شاكر عبد اللطيف يعلق على الذكاء الاصطناعي

من ناحية أخرى قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إنه تحمس للمشاركة في مشروع رقمية التاريخ الفني للمشاهير والنجوم بتقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفنان وليكون متاحا للجمهور.

وأكد أحمد شاكر عبد اللطيف في تصريحات صحفية له أن هذا المشروع يحافظ على مجهود الفنان ومشوار عمره الفني.

وأوضح أحمد شاكر عبد اللطيف، أن هذه تعد أفضل طريقة لتوثيق المشوار الفني وجمع ذكريات الفنان، خاصة أن الرقمنة أصبحت واقع مستقبلي.

واستطرد أحمد شاكر عبد اللطيف قائلا:"كده نضمن حفظ تاريخ الفنان للأجيال القادمة بشكل يواكب آليات العصر.. وأجمل ما في الأمر هو تقييم الفنان بشكل مختلف عن التقييمات التقليدية".

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم أحمد شاكر عبد اللطيف وإلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.