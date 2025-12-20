رحلت بهدوء يشبهها.. وفاء الكيلاني تنعى سمية الألفي بكلمات مؤثرة

حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني على نعي الراحلة سمية الألفي بعد وفاتها صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 72.

وكتبت وفاء الكيلاني، عبر حسابها الشخصي على منصة “إكس”: "رحلت رقيقة الحضور، بهدوء يشبهها، الفنانة السيدة الراقية المحترمة، كانت من أصدق وأطيب القلوب، الله ارحمها واغفر لها واجمعها مع من تحب في الجنة، خالص العزاء لأبنائها أحمد وعمر الفيشاوي، نسأل الله أن يربط على قلوبهم ويصبرهم، ادعوا لها بالرحمة".

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر ناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي.

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي، في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.