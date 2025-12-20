قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسير الرحلة الأربعين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 20-12-2025
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
رحلت بهدوء يشبهها.. وفاء الكيلاني تنعى سمية الألفي بكلمات مؤثرة

سمية الألفي
سمية الألفي
يارا أمين

حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني على نعي الراحلة سمية الألفي بعد وفاتها صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 72.

وكتبت وفاء الكيلاني، عبر حسابها الشخصي على منصة “إكس”: "رحلت رقيقة الحضور، بهدوء يشبهها، الفنانة السيدة الراقية المحترمة، كانت من أصدق وأطيب القلوب، الله ارحمها واغفر لها واجمعها مع من تحب في الجنة، خالص العزاء لأبنائها أحمد وعمر الفيشاوي، نسأل الله أن يربط على قلوبهم ويصبرهم، ادعوا لها بالرحمة".

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر ناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي. 

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي، في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي 

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

