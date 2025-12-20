درة تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة درة، الراحلة سمية الألفي بعد وفاتها صباح اليوم عن عمر يناهز 72.

وكتبت درة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ببالغ الحزن والألم أتقدم بخالص التعازي في وفاة

الفنانة المصرية الكبيرة الجميلة سمية الألفي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ويصبر أهلها و محبيها ، ألف رحمة و نور على روحك الطيبة".

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر يناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي.

وكان اخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي،في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.