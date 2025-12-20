لن أنسى.. محمد صبحي ينعي الراحلة سمية الألفي

نعى الفنان محمد صبحي، الفنانة الراحلة سمية الألفي بعد وفاتها صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عاما.

وكتب صبحى عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون. لن أنسى دورك معى فى مسلسل رحلة المليون، حيث كنتِ تجسدين شخصية نسمة بنت جميل راتب، وأنا عملت شخصية سنبل إلى جانبك. دعواتى لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وأدعو الله أن يلهم أسرتك وكل حبايبك الصبر والسلوان”.

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر يناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي.

وكان اخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي،في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.



