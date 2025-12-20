قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدعم نجلها.. آخر ظهور لـ سمية الألفي قبل الوفاة

سمية الألفي في اخر ظهور قبل وفاتها
سمية الألفي في اخر ظهور قبل وفاتها
سارة عبد الله

توفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر يناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي. 

وكان اخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي،في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي 

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

مسيرة حياة سمية الألفي 

ولدت «سمية يوسف الألفي»، في 23 يوليو عام 1953 بمحافظة الشرقية، وبعد اتمام المرحلة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

ومن أبرز أعمالها: العطار والسبع بنات، ليالي الحلمية، الراية البيضا، بوابة الحلوانى، القرداتي، فقراء لكن سعداء، الطوفان، علي بيه مظهر و40 حرامي، رحلة المليون، قلب الأسد، الأقدار، ميراث الريح، لا أنام، قطار منتصف الليل، منشية البكري، قلب من ذهب، شاطئ الخريف، سنوات الغربة.

