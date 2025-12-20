منى زكي ناعية سمية الألفي: اللهم ارحمها وصبر أحبابها

نعت الفنانة منى زكي، الراحلة سمية الألفي بعد وفاتها صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 72 عاما.

وكتبت منى زكي، عبر ستوري حسابها على “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمها وصبر أولادها وأحبابها”.

منى زكي على إنستجرام

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل، عن عمر ناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي.

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.