ربنا يصبرك.. نسرين طافش تعزي أحمد الفيشاوي في وفاة والدته سمية الألفي

وجهت الفنانة نسرين طافش، تعازيها للفنان أحمد الفيشاوي، في وفاة والدته الفنانة سمية الألفي صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عاما.

وكتبت نسرين طافش عبر حسابها على انستجرام: “السلام والرحمة لروح الفنانة القديرة سمية الألفي وربنا يصبر قلبك يا أحمد”.

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر يناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي.

وكان اخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي،في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.