فقدنا فنانة عظيمة.. عمرو الليثي ينعى سمية الألفي

نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة الراحلة سمية الألفي، بعد وفاتها صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 72 عاما.

وقال الليثي، عبر حسابه الرسمي: “فقدنا فنانة عظيمة أثرت الفن المصري بالعديد من الأعمال الرائعة، وهي صاحبة مدرسة في الأداء التمثيلي وقامة فنية كبيرة، رحم الله الفنانة القديرة".

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل، عن عمر ناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي.

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.