شيريهان تنعي سمية الألفي وتوجه تعازيها لـ أحمد وعمر الفيشاوي

سارة عبد الله

نعت الفنانة شيريهان، الراحلة سمية الألفي بعد وفاتها صباح اليوم عن عمر يناهز 72.

وكتبت شيريهان عبر حسابها على إكس: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ". خالص عزائي إلى الفنان المصري أحمد الفيشاوي وأخيه عمر فاروق الفشاوي في والدتهم السيدة الجميلة المحترمة الفنانة المصرية سمية الألفي عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لوالدتكم، وأسكنها الله فسيح جناته اللهم اغفر لها وأرحمها، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر يناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي. 

وكان اخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي،في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي 

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

