سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

تصدرت ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، الترند في الساعات الماضية بعدما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة عليها، على خلفية تصريحات منسوبة إليها بشأن حيازة سلاح نارى وتهديدها باستخدامه.

وجاء القبض بعد رصد أقوال تضمنت تلويحًا باستعمال سلاح نارى فى مواجهة صديقة ابنتها ومحاميها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورصدت الأجهزة الأمنية، ظهور "ماجدة" التليفزيوني وهي تهدد باستخدام سلاح ناري -مرخص حسب قولها- ضد الطرف الثاني (صديقة ابنتها ومحاميها).

