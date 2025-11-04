الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب محل على فتاة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد جيرانها وآخرين بالتعدى عليها وشقيقتها بالسب وتهديدهما للإستيلاء على شقتيهما بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/7 الماضى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية من (مالك محل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير ) ضد (الشاكية، شقيقتها "من ذوى الإحتياجات الخاصة" - مقيمتان بذات العنوان) وإتهمها بإلقاء مياة أمام المحل الخاص به وفى وقت لاحق تبلغ لذات المركز من (3 أشخاص "مالكى محلات بذات العنوان محل سكن الشاكية") وتضرروا منها لتعديها عليهم بالسب وإلقاء المياه عليهم.

بإستدعاء الشاكية قررت بتضررها من المشكو فى حقه الأول لقيامه بالتعدى عليها وشقيقتها بالسب والإستعانة ببعض الأشخاص لإرغامها على توقيع إيصالات أمانة لرغبته فى الإستيلاء على الشقتين محل إقامتهما ، بسؤال المشكو فى حقه نفى تلك الإدعاءات ، وقرر بتضرره من الشاكية لقيامها بالتعدى المتكرر عليه وسكان العقار محل سكنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

