قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز الزمالك أمام حرس الحدود في بطولة كأس الرابطة.

تعليق الغندور علي هدف ناصر منسي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يقتنص الفوز بهدف قاتل للاسطورة ناصر منسي فى الثانية الأخيرة #كأس_الرابطة".

فوز الزمالك علي سموحه

وكان قد حقق نادي الزمالك الفوز على نادي حرس الحدود بنتيجة 2-1، على إستاد المقاولون العرب ببطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل عمر ناصر هدف الزمالك في الدقيقة 16 من رأسية رائعة بعد تلقيه كرة عرضية من خوان بيزيرا من ركلة ركنية ليحولها في مرمى الحرس.

وفي الدقيقة 90+10 من زمن المباراة سجل ناصر منسي هدف الفوز من رأسية حاسمة بعد تحويله لعرضية خوان بيزيرا في مرمى حرس الحدود ليعلن ع ن فوز الزمالك.

وسجل محمد بيومي هدف حرس الحدود في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بعد تسديدة مركونة على يمين المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك ليعلن عن هدف التعادل.

وبتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيده للنقطة 4، بينما مازال حرس الحدود دون نقاط.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد المقاولون العرب ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يبحث خلاله الفارس الأبيض عن انطلاقة قوية وأداء متوازن يعزز حضور الفريق في البطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع:

بارون أوشينغ – محمود الونش – هشام فؤاد – أحمد إيشو

خط الوسط:

محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد – خوان بيزيرا – أحمد شريف

خط الهجوم:

عمرو ناصر

بينما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد عواد – عمر جابر – محمد إبراهيم – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صموت – محمد حمد – ناصر منيبي – عدي الدباغ.