مصرع شخصين وإصابة 5 في تصادم بين سيارة وكارو بالخانكة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة تريلا وعربة كارو في قرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وعربة كارو على طريق كفر حمزة، ووجود متوفين ومصابين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة كانت وراء وقوع التصادم، ما أسفر عن تهشم عربة الكارو بالكامل ومصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.



وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.