رغم أزمته مع حسام حسن.. بشير التابعي: أحمد فتوح الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه

سمية الألفي
سمية الألفي
عبد الخالق صلاح

نعت الفنانة شيرين الفنانة الراحلة سمية الألفي، واصفةً إياها بأنها «ست فاضلة»، ومشيدةً بمواقفها الإنسانية والأصيلة، مؤكدةً أنهما لم تكونا مجرد أصدقاء، بل زملاء وأصحاب. وأوضحت أن أول لقاء جمعهما كان أثناء حمل سمية في نجلها أحمد، عندما عملا معًا في مسلسل «اللعب بالنار».

وتابعت شيرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة «ON»، أنها زارت سمية خلال فترة مرضها بعد خضوعها لعملية جراحية في المرارة، مرددةً: «لما شوفت فاروق الفيشاوي تعب، شُفت ست مصرية أصيلة قاعدة تحت رجل طليقها، ومش بنشوف ده كتير في الجواز».

وأشارت إلى أن هذا الموقف ترك فيها أثرًا كبيرًا، وأكّد لها أصالة شخصية سمية الألفي.

وتوفيت الفنانة المصرية القديرة سمية الألفي يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ورحلت بعد صراع طويل مع نوع نادر من مرض السرطان، استمر لأكثر من ست سنوات، خضعت خلالها لثماني عمليات جراحية.

وكانت الراحلة قد ظهرت في كواليس تصوير فيلم «سفاح التجمع» لدعم نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، قبل أيام قليلة من وفاتها.

شيرين سمية الالفي فاروق الفيشاوي

