شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه

نعت الفنانة شيرين الفنانة الراحلة سمية الألفي، واصفةً إياها بأنها «ست فاضلة»، ومشيدةً بمواقفها الإنسانية والأصيلة، مؤكدةً أنهما لم تكونا مجرد أصدقاء، بل زملاء وأصحاب. وأوضحت أن أول لقاء جمعهما كان أثناء حمل سمية في نجلها أحمد، عندما عملا معًا في مسلسل «اللعب بالنار».

وتابعت شيرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة «ON»، أنها زارت سمية خلال فترة مرضها بعد خضوعها لعملية جراحية في المرارة، مرددةً: «لما شوفت فاروق الفيشاوي تعب، شُفت ست مصرية أصيلة قاعدة تحت رجل طليقها، ومش بنشوف ده كتير في الجواز».

وأشارت إلى أن هذا الموقف ترك فيها أثرًا كبيرًا، وأكّد لها أصالة شخصية سمية الألفي.

وتوفيت الفنانة المصرية القديرة سمية الألفي يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ورحلت بعد صراع طويل مع نوع نادر من مرض السرطان، استمر لأكثر من ست سنوات، خضعت خلالها لثماني عمليات جراحية.

وكانت الراحلة قد ظهرت في كواليس تصوير فيلم «سفاح التجمع» لدعم نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، قبل أيام قليلة من وفاتها.