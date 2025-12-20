قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026
رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026
عبد العزيز جمال

لم يتبقَ سوى أيام قليلة على بداية العام الميلادي الجديد 2026، حيث يفصل نحو 10 أيام فقط ملايين المواطنين في مصر عن دخول حزمة من القرارات الحكومية المرتقب تطبيقها اعتبارًا من شهر يناير 2026، وهي قرارات تمس قطاعات واسعة من المجتمع، في مقدمتها أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى الموظفين والعاملين بالدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي مع بداية العام الجديد.

زيادة المعاشات للمحالين حديثًا للتقاعد

أولى هذه القرارات تتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، إذ يبدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2026 تطبيق تعديلات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد خلال العام الجديد.

منحة العمالة غير المنتظمة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين يزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في خطوة تستهدف تقليل الفجوة بين الأجور الفعلية وقيم المعاشات المستحقة مستقبلًا.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذه التعديلات تؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، وهو ما يمثل تحسنًا ملموسًا في دخول أصحاب المعاشات الجدد.

منحة العمالة غير المنتظمة

وفي إطار برامج الحماية الاجتماعية، تستعد الحكومة لصرف منحة مالية جديدة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهر يناير 2026، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

منحة العمالة غير المنتظمة

وتستهدف هذه المنحة فئات العمالة الموسمية والحرفيين والعمال الزراعيين وغيرهم من العاملين خارج منظومة التوظيف الرسمي، ممن تم تسجيلهم لدى وزارة العمل، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئات وتخفيف الأعباء المعيشية عنها مع بداية العام الجديد.

إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وعلى صعيد الإجازات الرسمية، يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وطلاب المدارس والجامعات، وموظفو القطاع الخاص والبنوك، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والمقرر لها يوم 7 يناير 2026.

ومن المنتظر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، يحدد تفاصيل الإجازة والفئات المستفيدة منها، وفقًا لما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات.

عطلة عيد الشرطة في نهاية يناير

كما يشهد شهر يناير 2026 إجازة رسمية أخرى بمناسبة عيد الشرطة، والمقرر لها يوم 25 يناير، حيث ينتظر صدور قرار حكومي قبل الموعد بعدة أيام لتحديد نطاق تطبيق الإجازة على العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء في الجهاز الإداري أو القطاعين العام والخاص.

القرارات الحكومية منحة العمالة غير المنتظمة عطلة عيد الشرطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني زيادة المعاشات

