قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السنة 687 يومًا .. دراسة حديثة تكشف الفروق الزمنية بين المريخ والأرض

المريخ
المريخ

في دراسة علمية مثيرة، تم الكشف عن أن الزمن على كوكب المريخ يمر بشكل أسرع منه على كوكب الأرض، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

واعتمد الباحثون في هذه النتائج على مبادئ النسبية العامة، التي توضح أن الزمن يتباطأ في الحقول الجذبية الأقوى، مما يجعل الجاذبية الأقل على المريخ تؤثر على سرعة مرور الوقت بطريقة منطقية.

تأثير الجاذبية على الزمن

بحسب العلماء، يبدو أن ضعف جاذبية المريخ مقارنة بالأرض، إلى جانب بعده الأكبر عن الشمس، يؤدي إلى تسارع نسبي في مرور الوقت على سطح المريخ.

وعلى الرغم من أن الفوارق الزمنية قد تبدو ضئيلة، إلا أنها تصبح أكثر تعقيدًا عند قياس الزمن على المريخ بسبب وجود تأثيرات جاذبية معقدة من الشمس والأرض والقمر والمريخ نفسه.

كما يشير الباحثون إلى أن السنة المريخية، التي تبلغ 687 يومًا، أطول من السنة الأرضية، ويزيد طول اليوم على المريخ بنحو 40 دقيقة مقارنة باليوم على الأرض.
هذا التفاوت في الزمن يخلق تحديات إضافية لنظم التوقيت والملاحة، مما يتطلب تطوير آليات زمنية دقيقة للغاية.

التوقيت في المهمات الفضائية

تعتبر هذه الدراسة مهمة للغاية في سياق التنسيق الزمني في الفضاء الخارجي، وبالأخص مع الخطط المتزايدة لمشاريع بعثات الفضاء البشرية إلى القمر والمريخ.

ويشدّد العلماء على أهمية تطوير أطر زمنية قابلة للتوسع لدعم الاتصالات وتحديد المواقع والملاحة، مما يسهم في ضمان نجاح المهمات الفضائية المستقبلية.

كما تعتبر هذه التحديات الزمانية خطوة حيوية نحو بناء نظام مزامنة زمنية مستقل بين الكواكب، ما سيعزز التعاون بين العلماء والرحلات المستقبلية، حيث يسعى الباحثون الآن إلى تطوير أساليب جديدة لتحسين قياسات الزمن، لتسهيل الحركة والتواصل بين الكواكب المختلفة.

وبحسب الدراسة، فإن الكشف عن الفوارق الزمنية بين المريخ والأرض يمثل تقدمًا كبيرًا في فهم طبيعة الزمن وتأثيرات الجاذبية على الكواكب المختلفة، حيث يجب على العلماء التركيز على تطوير حلول زمنية مستدامة لدعم استكشاف الفضاء، ما يعزز الأبحاث المستقبلية، خاصة في ظل المهمات الاستكشافية التي يتم إرسالها إلى الفضاء.

المريخ اكتشافات المريخ الزمن على المريخ فرق الزمن بين الأرض والمريخ ناسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

التمريض

كوثر محمود: مطالب التمريض ليست فئوية بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المواطن

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم الإخوان بسبب انتقادهم صفقة الغاز

عمرو اديب

عمرو أديب ينعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة على الهواء

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد