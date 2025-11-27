قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم
مدبولي: مستمرون في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني إعادة إعمار غزة
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة
برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟
رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي
البابا لاوُن للصحفيين على متن الطائرة: زيارتنا إلى تركيا ولبنان رسالة سلام ووحدة للعالم
أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة لمصر | صور
الزراعة: توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء
وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟

البرق
البرق
أمينة الدسوقي

في سابقة علمية هي الأولى من نوعها، رصدت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا نشاطاً كهربائياً في الغلاف الجوي الرقيق لـ كوكب المريخ، في اكتشاف وصفه العلماء بـ"الاختراق الكبير" في دراسة هذا الكوكب الغامض.

تفريغات كهربائية تشبه "برقا مصغرا"

التسجيلات التي التقطتها المركبة صوتية وكهرومغناطيسية  كشفت عن تفريغات كهربائية دقيقة ترافق أعمدة الغبار التي تظهر بشكل متكرر فوق سطح المريخ. ويؤكد العلماء أن ما تم رصده لا يُعد "برقاً" بالمعنى التقليدي، بل شرارات صغيرة لا يتجاوز طولها بضعة مليمترات.

يقول عالم الكواكب بابتيست تشيد من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية في فرنسا، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر:"هذه التفريغات الكهربائية تمثل اكتشافاً كبيراً، ولها آثار مباشرة على فهم كيمياء الغلاف الجوي للمريخ ومناخه وصلاحيته للسكن، إضافة إلى مستقبل الاستكشاف الآلي والبشري."

أما العالم رالف لورينز من جامعة جونز هوبكنز، فيوضح:
"ما رصدناه ليس برقاً حقيقياً، بل شرارات صغيرة لا تكاد تُرى."

55 حالة من "البرق الصغير" خلال عامين مريخيين

وفي تقرير لوكالة أسوشييتد برس، كشف فريق البحث أنه تم رصد 55 حالة من التفريغات الكهربائية خلال عامين مريخيين، معظمها أثناء العواصف الترابية والزوابع التي تشتهر بها تضاريس الكوكب الأحمر.

وبفضل ميكروفون المركبة المثبت على ارتفاع مترين، أمكن التقاط طقطقات دقيقة شبيهة بالكهرباء الساكنة، تبرز وسط هدير الرياح واصطدام حبيبات الغبار بالمعدات.

ويقول تشيديه:"يشبه الأمر العثور على قطعة ناقصة من أحجية معقدة. لقد بحث العلماء عن هذه الظاهرة منذ نصف قرن."

ظاهرة تُسمع ولا تُرى

ورغم قوة الأدلة، يشير الباحث دانيال ميتشاريد من جامعة كارديف  الذي لم يشارك في الدراسة إلى أن التفريغات الكهربائية سُمعت ولم تُرصد بصرياً، مؤكداً ضرورة إرسال أدوات أكثر تخصصاً للتحقق النهائي.

عواصف قصيرة وأخرى تمتد لنصف ساعة

حلل فريق البحث 28 ساعة من التسجيلات، وخلص إلى أن تفريغات الزوابع الترابية عادة ما تدوم ثوانٍ قليلة، بينما يمكن أن تمتد تلك الناتجة من العواصف الترابية الكبرى إلى 30 دقيقة.

ويُرجع العلماء هذه الظاهرة إلى أن الغلاف الجوي المريخي الرقيق والغني بثاني أكسيد الكربون يجعل الكوكب أكثر عرضة للشرر الناتج عن احتكاك الغبار مقارنة بالأرض.

مسبار “بيرسيفيرانس” شاهد على أسرار المريخ

ليست هذه المرة الأولى التي يقدّم فيها المسبار أصواتاً من الكوكب الأحمر، فقد سبق له تسجيل صوت عجلاته على التربة المريخية وأزيز مروحية "إنجينيويتي" قبل توقفها عن الطيران.

ومنذ هبوطه عام 2021، يعمل المسبار على فحص دلتا نهر جاف، وجمع عينات صخرية بحثاً عن آثار حياة ميكروبية قديمة وتخطط ناسا لإعادة هذه العينات إلى الأرض، لكن المهمة تواجه تأجيلا بسبب التكاليف.

اكتشاف يعيد كتابة فهمنا للمريخ

يمثل هذا الرصد غير المتوقع خطوة جديدة في فهم بيئة المريخ القاسية، وقد يسهم في تشكيل تصور أدق عن طبيعة العواصف والغلاف الجوي وإمكانات السكن البشري مستقبلاً.

ومع أن "البرق المصغر" لا يشبه عواصف الأرض المدوية، إلا أنه يكشف عن نشاط خفي ظل العلماء يبحثون عنه لعقود.

وكالة الفضاء الأميركية ناسا كوكب المريخ الاختراق الكبير الغلاف الجوي للمريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

السلوكيات السلبية

تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد