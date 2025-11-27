قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية

مضبوطات حملة تموين قنا
مضبوطات حملة تموين قنا
يوسف رجب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمحال والمولات التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، ومحافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة تموين نقاده برئاسة ياسر محمد فهمي مدير إدارة تموين نقاده وأحمد عبدالنبي، رئيس مكتب تموين بندر نقاده وعز العرب رئيس مكتب الأوسط نقاده، عن ضبط 97 علبة زبادي منتهية الصلاحية و 4 كجم كبده مجمده غير مدون عليها أي بيانات  ومجهولة المصدر داخل محل بقالة ببندر نقاده.

كما واصلت إدارة تموين نقادة حملاتها علي الأسواق وقد أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز البلدية، تنوعت ما بين تقرير تصرف في ١ جوال دقيق بلدي وتقرير مخابز متوقفه عن الإنتاج وتقرير  لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن المديرية لن تسمح بأي شكل من أشكال الغش أو الاستغلال التجاري، وأن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لمنع تداول السلع غير المطابقة وضبط أي مخالفات تضر بالمواطن، مشددًا على أن مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.

وأشار القط، إلى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر تموينية لعرض المخالفين على النيابة العامة، ومناشداً المواطنين بتحري الدقة والتأكد من تاريخ الانتاج المدون علي العبوات والإبلاغ فوراً عن أي مخالفات تهدد  صحة وسلامة المواطنين.


قنا حملة رقابية مكبرة وزارة التموين حماية المستهلك زبادي منتهية الصلاحية تموين نقادة

