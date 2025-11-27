رئيس الوزراء: توجيهات بزيادة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نقاش مع الجانب الجزائري في عدد من الموضوعات، ومنها حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ مليار دولار، وهناك توجيهات لزيادة هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتبع هذا الأمر زيادة عدد الاستثمارات في البلدين، منوها أن شركات مصرية أنشأت مصانع في الجزائر، ولهذا فإن هذا الأمر يستدعي الربط بين الموانئ بخطوط سريعة.

وذكر رئيس الوزراء، أن المهم هو كيفية الاستفادة بهذه الشراكات للعمل على أفريقيا لتكون بعد خدمة البلدين إلى وجود مساحة للتصدير لدول أفريقية وهذا سيتم من خلال ربط الموانئ.