«التصديري للأثاث» و «غرفة الأخشاب» يفتتحان الدورة العاشرة من معرض «كايرو وود شو»

افتتح المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، والمهندس محمود إسماعيل أبو شوشة، عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، فعاليات الدورة العاشرة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب «معرض كايرو وود شو»، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، وسط حضور واسع لكبرى شركات الأخشاب والماكينات المحلية والأجنبية.

ويضم المعرض مجالات الأخشاب الخام، والألواح والقشرات، ومواد التشطيب، ماكينات الأخشاب المتطورة، وحلول التشغيل الآلي، وتقنيات التصنيع الرقمي، وتكنولوجيا الـCNC، فضلاً عن الحلول الصديقة للبيئة والتصنيع الذكي.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث ، عن سعادته بالتطور الكبير الذي يشهده المعرض في دورته العاشرة، مؤكدًا مساهمته في إتاحة خامات وماكينات وتقنيات لم تكن متاحة سابقًا إلا عبر السفر إلى معارض كبرى في ألمانيا وإيطاليا والصين.

وأضاف درياس أن المشاركة القوية للشركات المحلية في المعرض تعكس التحول المتسارع الذي تشهده السوق المصرية، حيث باتت مصر بيئة جاذبة لصناعة الأخشاب والأثاث على مستوى المنطقة، مستندة إلى الزخم الذي أحدثته المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المدن الجديدة، إلى جانب النمو المستمر في أنشطة التشييد والتطوير العمراني.

وأوضح أنه لعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة المصرية، من خلال إتاحة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هندسة الخامات والتصنيع الميكانيكي داخل السوق المحلية، بما ساهم في تقليل تكاليف السفر على المصنعين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وطلاب الجامعات للاطلاع على التطورات العالمية في مجال هندسة المواد.

وأكد رئيس المجلس التصديري للأثاث أن المعرض بات منصة صناعية متكاملة، تشهد إقبالًا واسعًا من المتخصصين وغير المتخصصين، معربًا عن تقديره للجهود التنظيمية التي أسهمت في استقطاب شركات دولية كبرى، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأخشاب والأثاث.

من جانبه، أكد المهندس محمود إسماعيل أبو شوشة عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن المعرض يعكس تحولًا واضحًا في هيكل الصناعة، مشيرًا إلى أن الأخشاب الطبيعية لا تمثل حاليًا سوى نحو 10% من المعروض، مقابل انتشار واسع للأخشاب المصنعة، ومعظمها إنتاج محلي بجودة مرتفعة.

وأوضح أن توافر الخامات المحلية المصنعة يمنح المصنعين مرونة أكبر في الإنتاج، ويضمن استمرارية توافر نفس الجودة والألوان، بعكس ما كان يحدث سابقًا مع الخامات المستوردة، لافتًا إلى أن هذا التطور أسهم في خفض الواردات بنسبة تتراوح بين 75% و80%.

وأشار أبو شوشة إلى وجود ثلاث شركات مصرية كبرى لإنتاج ألواح MDF، بدأت بالفعل في طرح إنتاجها بالسوق، وتغطي مختلف المقاسات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الطفرة جاءت نتيجة جهود كبيرة استمرت لسنوات، بدعم مباشر من غرفة صناعة الأخشاب، وبالتوازي مع دور الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وتوقع عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الأخشاب أن تسهم الطاقات الإنتاجية الجديدة في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.