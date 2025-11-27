التخطيط: لأول مرة نصل إلى ليالي سياحية هي الأعلى في تاريخنا

صرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأننا حققنا لأول مرة أعلى عدد ليالي سياحية في تاريخنا، حيث وصل العدد إلى 5 ملايين سائح.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة الثقافية زيادة كبيرة في أعداد السائحين مع افتتاح المتحف المصري الكبير".

وتابعت رانيا المشاط: "قناة السويس بها نمو إيجابي في الحمولات والإيرادات، كذلك هناك نمو في نشاط الكهرباء".

وأضافت أن قناة السويس سجلت نمواً إيجابياً في معدلات الحمولات والإيرادات، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاع الكهرباء.

كما أشارت إلى أن قطاع النقل والتخزين شهد تطوراً كبيراً، بالإضافة إلى نمو واضح في قطاع التشييد والبناء.

وأكدت أن البنوك المصرية تشهد نشاطاً متزايداً من خلال توفير التمويلات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب تحسين التصنيف الائتماني المصري الذي يعزز قوة قطاع البنوك بشكل أكبر.

