المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

التخطيط: لأول مرة نصل إلى ليالي سياحية هي الأعلى في تاريخنا

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
هاني حسين

صرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأننا حققنا لأول مرة أعلى عدد ليالي سياحية في تاريخنا، حيث وصل العدد إلى 5 ملايين سائح.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة الثقافية زيادة كبيرة في أعداد السائحين مع افتتاح المتحف المصري الكبير".
وتابعت رانيا المشاط: "قناة السويس بها نمو إيجابي في الحمولات والإيرادات، كذلك هناك نمو في نشاط الكهرباء".

وأضافت أن قناة السويس سجلت نمواً إيجابياً في معدلات الحمولات والإيرادات، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاع الكهرباء.

كما أشارت إلى أن قطاع النقل والتخزين شهد تطوراً كبيراً، بالإضافة إلى نمو واضح في قطاع التشييد والبناء.

وأكدت أن البنوك المصرية تشهد نشاطاً متزايداً من خلال توفير التمويلات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب تحسين التصنيف الائتماني المصري الذي يعزز قوة قطاع البنوك بشكل أكبر.
 

