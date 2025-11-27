مدبولي: تعزيز التعاون مع كوريا والمشاركة الفاعلة في قمم إفريقيا وأوروبا أولوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الجاري شهد عددًا من الأنشطة والفعاليات المهمة، أبرزها استقبال مصر لرئيس دولة كوريا الجنوبية.

وأوضح أن الزيارة تطرقت إلى بحث زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى امتلاك كوريا عددًا من المشروعات الصناعية القائمة داخل مصر، ومنها صناعة الهواتف المحمولة وصناعة السفن.

مشاركات رفيعة في قمة العشرين والاتحادين الأفريقي والأوروبي

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إضافة إلى حضوره فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة الأنجولية.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي ضمن نهج استراتيجي تتبناه الدولة لتعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية وتوسيع مجالات الشراكة معها، وهو ما تعكسه نتائج الاجتماعات والقمم التي شاركت بها مصر مؤخرًا.

إشادة دولية بالدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي

وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات على هامش القمم الدولية، حيث أشادوا بنجاح مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونجاح مؤتمر السلام في شرم الشيخ، بجانب تقديرهم الواضح للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد مدبولي أن القادة المشاركين في القمم هنّأوا مصر بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، داعين إلى زيارته لما يمثّله من صرح حضاري عالمي. كما أثنوا على النقلة النوعية التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري.