مدبولي : مصر حريصة على توسيع التعاون وتنفيذ الاتفاقيات مع الجزائر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه ترأس اللجنة العليا المصرية الجزائرية امس بمشاركة نظيره الجزائري الذي اشاد بالدور المصري ونجاح الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة حريصون على مواصلة العمل مع جمهورية الجزائر بهدف البناء على ما تم الاتفاق عليه بين البلدين وبما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، قائلا: هذا ما أكدته خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، من أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد المزيد من التعاون بين البلدين.

وأكد مدبولي أن تم الاتفاق علي العمل جديا وبسرعة على تنفيذ وتفعيل ما تم إبرامه مع الجانب الجزائري من وثائق وبروتوكولات للتعاون بين البلدين.

وتابع رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، الاطمئنان على مستجدات الوضع بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وما يخص زيادة الإنتاج والاستثمارات في هذا المجال، لافتا ان الشركة اعلنت اعتزامها بالتعاون مع الشركاء ـ ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة، وهو ما يعد من الأنباء الإيجابية في هذا الشأن.