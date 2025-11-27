قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية

أشاد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالرسائل الواضحة التي حملتها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، مؤكداً أن الحدث كان بمثابة تجديد لإرادة الدولة في بناء جيل قادر على حماية الوطن وصناعة مستقبل أكثر استقراراً.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له، إن حديث الرئيس خلال اللقاء كشف عن رؤية شاملة تتجاوز القبول العسكري، وتعكس إدراك القيادة لارتباط قوة المؤسسة العسكرية بقدرتها على استيعاب عناصر تمتلك الفكر والانضباط والمعرفة، مشيراً إلى أن تأكيد الرئيس على تطبيق منظومة مميكنة في إجراءات القبول يعكس حرص الدولة على ترسيخ معايير العدالة والشفافية دون أي استثناءات، وهو ما اعتبره «رسالة طمأنة لأسر المتقدمين بأن معيار الاختيار الوحيد هو الكفاءة».

وأضاف الحبال أن إشادة الرئيس بمستوى كلية الطب العسكري تؤكد توجه الدولة لبناء كيان أكاديمي ينافس عالميًا، ويفتح المجال أمام شباب مصري قادر على الالتحاق بأرقى التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن توجيه الرئيس بالاعتماد على المناهج الحديثة والتعاون مع كليات الطب العالمية يضع مصر على مسار تحديث حقيقي للبنية العلمية.

وأشار الحبال إلى أن الحوار المباشر الذي أجراه الرئيس مع الطلبة يعكس فلسفة قيادة لا تنفصل عن نبض الشباب، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير منظومات العمل داخل الدولة، موضحًا أن إعلان الرئيس عن خطة التوسع الزراعي وإضافة 4.5 مليون فدان يؤكد أن الدولة تخطط لمستقبل مختلف يعزز الأمن الغذائي ويقلل فاتورة الاستيراد تدريجيًا.

وأكد الحبال أن حديث الرئيس عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعد رؤية تطبيقية تعكس اتجاه الدولة للتحول إلى نموذج عصري في الإدارة والخدمات، وأن التأكيد على صحة المواطنين والاهتمام باللياقة البدنية يعبّر عن مشروع دولة تؤمن بأن الإنسان هو الركيزة الأولى للتقدم.

كما اعتبر الحبال تصريح الرئيس بشأن بعض الممارسات في الانتخابات البرلمانية رسالة قوية بأن الدولة ماضية في ضبط الأداء السياسي بما يتوافق مع رغبة الشعب، وأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يسير في مسار متوازٍ.