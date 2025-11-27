تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق الجيش الملكي، ظهر اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط، وذلك لتحديد كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا الجمعة في بطولة إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي: الكابتن سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، والكابتن ماهر عبدالعزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ومحمد أسامة إداري الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومندوبي نادي الجيش الملكي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق الجيش الملكي القميص الأسود المخطط بالأحمر والأخضر والشورت الأسود والجورب الأسود.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.