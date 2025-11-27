تعرف على حقيقة سقوط سقف منزل وإصابة شخصين في أسوان.. صور

أكد سيد سعدي رئيس مركز ومدينة دراو في أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم إيفاد لجنة للمعاينة الميدانية من الوحدة المحليةلإنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن بقرية الجعافرة.

وأوضحت اللجنة بأنه لم يحدث انهيار للمنزل، ولكن حقيقة الأمر بأن صاحبة المنزل من نجع الطويسة، وهى تمتلك منزل قديم بمنطقة بالشيخ جراد التابعة لقرية الجعافرة ، فقد قامت المذكورة ببيع هذا المنزل، ثم شراء منزل آخر بقرية بلانة بمركز نصر النوبة.

سقوط سقف منزل

وأشار سيد سعدى بأنه أثناء شروع صاحبة المنزل بتفكيك ورفع سقف المنزل عقب بيعه ، والمكون من مواسير وألواح صاج قديمة سقط السقف مما أدى لحدوث إصابات لصاحبة المنزل فاطمه . م . ح ٥٤ سنة ، و عمر . أ . ح ١٩ سنة عبارة عن إشتباه كسور ، وتم نقلهم لمستشفى دراو المركزى لتلاقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة .