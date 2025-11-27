تعليم قنا يستبعد مدير مدرسة ووكيلين لإهمالهم فى أداء أعمالهم

أصدر هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة وإثنان من الوكلاء بإحدى مدارس إدارة نجع حمادي التعليمية وتحويلهما إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية وذلك لإهمال في أداء مهام عملهم الوظيفية.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تكليف الإدارة التعليمية بتكليف قيادة لتولى إدارة المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى مع المستبعدين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن قرار الاستبعاد والإحالة للشئون القانونية جاء نتيجة الإخلال بمهام عملهم ومخالفتهم التعليمات الوزارية في تفعيل الإشراف اليومي والإشراف العام على المدرسة، وتفعيل إشراف الأدوار والفسحة للحفاظ على سلامة الطلاب وإنضباط اليوم الدراسى.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف المتابعة اليومية للمدار ، لضمان حسن سير وانضباط العملية التعليمية والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية بالاهتمام بالإشراف اليومى حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب داخل المدارس مشددة على أنه من سيخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.