أخبار قنا.. إزالة 25 طاحونة ذهب غير مرخصة..مصرع ربة منزل وابنتها تحت أنقاض منزلهم بنجع حمادى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إزالة ٢٥ طاحونة ذهب غير مرخصة بمركز قوص، انتشال جثتى ربة منزل وابنتها انهار عليهم منزلهم فى نجع حمادى، كلية التربية بجامعة قنا تنظّم المعرض الفنى الثالث، المحافظ يتابع عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حادث انهيار منزل قرية الصياد، إصابة رئيس مدينة سابق بطلق نارى فى مشاجرة عائلية.



قنا.. إزالة ٢٥ طاحونة ذهب غير مرخصة بمركز قوص



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق قرية العليقات التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، جنوب قنا، قادها محمود عبدالصبور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي العامة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة، عن إزالة ٢٥ طاحونة ذهب غير مرخصة وعدد من أحواض سيانيت، يسعي أصحابها إلى الكسب السريع دون النظر إلي حق الدولة، إضافة لتنفيذ ١٣ قرار إزالة لحالات تعدٍ مستهدفة بإجمالي مساحة ٩١٠٨م.



لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما أسفل أنقاض منزلهما بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، بعد ساعات من البحث بين الأنقاض.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل قديم بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادى، وجرى إخطار الأجهزة المعنية للبحث أسفل الأنقاض عن أى ضحايا أو مصابين.

اهتم بالمرأة الريفية..كلية التربية بجامعة قنا تنظّم المعرض الفني الثالث



نظّمت كلية التربية بجامعة قنا المعرض الفني الثالث، تضمن لوحات فنية ركّزت على حضور المرأة الريفية والمرأة العاملة برؤى فنية مختلفة، إضافة إلى معروضات تعبر عن ثراء وتنوع التراث المصري في بيئاته المتعددة.

وأشاد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا، بحسن تنظيم المعرض، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على الإبداع وتنمية الوعي والفكر، وأن مثل هذه الأنشطة تُسهم في صقل المهارات الفنية وتعزيز الانتماء المؤسسي.



تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، تطورات حادث انهيار منزل بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك عقب تلقي بلاغ من هيئة الإسعاف في تمام الساعة 12:25 ظهرًا بوقوع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الانهيار وقع داخل منزل غير مأهول بالسكان، إلا أنه أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 57 عامًا وطفلة 4 سنوات، أثناء تواجدهما بالمنزل لجمع بعض المتعلقات الشخصية، وتم إخلاء الجثث بمشرحة مستشفى نجع حمادي، تحت إشراف الجهات المختصة.



إصابة رئيس مدينة سابق بطلق نارى فى مشاجرة عائلية



أصيب جمال عثمان علي عثمان، رئيس مدينة سابق بقنا، بطلق ناري في مشاجرة عائلية، أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.



وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة جمال عثمان، 53 عامًا، من منطقة الكرنك، بادعاء طلق نارى، فى مشاجرة عائلية.