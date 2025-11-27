عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما

بدأ الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، قضاء عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بعد إدانته بمحاولة قيادة مؤامرة لمنع منافسه السياسي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من الوصول إلى السلطة.

وتم احتجازه في غرفة صغيرة تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا ضمن قاعدة للشرطة في برازيليا.



وأدانت المحكمة بولسونارو وشركاءه الستة بتهم تهدف إلى "تدمير" الديمقراطية البرازيلية وإعادة البلاد إلى حكم ديكتاتوري، بعد أن فشلت مؤامرتهم بسبب رفض القادة العسكريين التعاون. تضمنت المؤامرة محاولة اغتيال لولا ونائبه جيرالدو ألكامين.



ولم يُسجل أي احتجاج على بدء تنفيذ العقوبة في البلاد، فيما أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض شعبية بولسونارو بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بينما رحب التقدميون بحكم المحكمة، مستذكرين فترة حكمه التي شهدت أزمات بيئية وعزلة دولية وسوء إدارة لجائحة كورونا.



كان بولسونارو تحت الإقامة الجبرية منذ أغسطس، قبل أن يُودع الحبس الاحتياطي السبت الماضي بعد محاولته إزالة أصفاده الإلكترونية، ما أثار مخاوف السلطات من فراره.

وقال نجله، كارلوس بولسونارو، بعد زيارة والده: "إنه محطم نفسيًا".



وبالتوازي، بدأ شركاؤه الستة تنفيذ عقوباتهم، من بينهم وزير الدفاع السابق، الجنرال باولو سيرجيو نوغيرا دي أوليفيرا (19 عاما)، ووزير الأمن المؤسسي السابق، الجنرال أوغوستو هيلينو (21 عاما).

أما قائد البحرية السابق، الأدميرال إلمير غرانير سانتوس، فتم نقله إلى قاعدة بحرية، بينما غادر رئيس الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم البلاد متجهًا إلى الولايات المتحدة، داعيًا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع والدفاع عن "زعيمهم العظيم".