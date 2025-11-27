قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما

الرئيس البرازيلي السابق
الرئيس البرازيلي السابق
فرناس حفظي

بدأ الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، قضاء عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بعد إدانته بمحاولة قيادة مؤامرة لمنع منافسه السياسي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من الوصول إلى السلطة.

 وتم احتجازه في غرفة صغيرة تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا ضمن قاعدة للشرطة في برازيليا.
 

وأدانت المحكمة بولسونارو وشركاءه الستة بتهم تهدف إلى "تدمير" الديمقراطية البرازيلية وإعادة البلاد إلى حكم ديكتاتوري، بعد أن فشلت مؤامرتهم بسبب رفض القادة العسكريين التعاون. تضمنت المؤامرة محاولة اغتيال لولا ونائبه جيرالدو ألكامين.
 

ولم يُسجل أي احتجاج على بدء تنفيذ العقوبة في البلاد، فيما أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض شعبية بولسونارو بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بينما رحب التقدميون بحكم المحكمة، مستذكرين فترة حكمه التي شهدت أزمات بيئية وعزلة دولية وسوء إدارة لجائحة كورونا.
 

كان بولسونارو تحت الإقامة الجبرية منذ أغسطس، قبل أن يُودع الحبس الاحتياطي السبت الماضي بعد محاولته إزالة أصفاده الإلكترونية، ما أثار مخاوف السلطات من فراره. 

وقال نجله، كارلوس بولسونارو، بعد زيارة والده: "إنه محطم نفسيًا".
 

وبالتوازي، بدأ شركاؤه الستة تنفيذ عقوباتهم، من بينهم وزير الدفاع السابق، الجنرال باولو سيرجيو نوغيرا دي أوليفيرا (19 عاما)، ووزير الأمن المؤسسي السابق، الجنرال أوغوستو هيلينو (21 عاما). 

أما قائد البحرية السابق، الأدميرال إلمير غرانير سانتوس، فتم نقله إلى قاعدة بحرية، بينما غادر رئيس الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم البلاد متجهًا إلى الولايات المتحدة، داعيًا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع والدفاع عن "زعيمهم العظيم".

