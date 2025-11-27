كوريا الجنوبية تجمد سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي

جمد البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس؛ لحماية الاستقرار المالي وسط ضعف العملة المحلية وعدم استقرار سوق الإسكان.



وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، جمد مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% في اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سول، وفق وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).



ويعد هذا القرار الرابع من نوعه على التوالي، في وقت لا يزال فيه البنك المركزي يتبع دورة من التيسير المالي. ومنذ أكتوبر من العام الماضي، خفض بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية من 3.5% في خطوة واضحة لدعم النمو الاقتصادي.



وقدم البنك المركزي توقعات متفائلة اليوم، حيث رفع توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1% ورفع توقعاته للعام المقبل إلى 1.8% من 1.6%.



وكان الانخفاض الحاد في قيمة الوون مصدر قلق رئيسيا لصناع السياسات، حيث أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إضعاف العملة بشكل أكبر.



وظلت العملة المحلية أقل بكثير من المستوى النفسي الحاسم البالغ 1,450 وون مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة بسبب عمليات البيع المكثفة للأسهم من قبل المستثمرين في الخارج وسط مخاوف التقييم، فضلا عن زيادة الاستثمار في الأسهم الأمريكية من قبل المستثمرين المحليين.



وبلغ الوون الكوري الجنوبي 1,477.1 وون مقابل الدولار عند إغلاق جلسة يوم /الإثنين/؛ وهو أضعف مستوى منذ 9 أبريل، عندما بلغ 1,484.1 وون عند إغلاق الجلسة.



وكان مستوى أبريل هو الأدنى منذ 12 مارس 2009، عندما بلغت العملة 1,496.5 وون مقابل الدولار عند إغلاق الجلسة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر المقبل.



وفي الوقت الحالي، يبلغ الفارق في أسعار الفائدة بين البلدين 1.5 نقطة مئوية.

وكان اجتماع اليوم هو جلسة السياسة الأخيرة للبنك المركزي لهذا العام.