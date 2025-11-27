مدبولي: برنامج التنمية المحلية يعزز مشاركة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التنمية المحلية يمثل أحد أهم البرامج الحكومية الداعمة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه نتاج سنوات من العمل المتواصل والتخطيط المتكامل.

البرنامج يترجم توجيهات القيادة السياسية

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن برنامج التنمية المحلية يأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المحافظات، وتمكينها من تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطنين، بما يحقق العدالة المكانية ويوسّع نطاق التنمية.

تمكين الإنسان في قلب أهداف البرنامج

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف في جوهره تمكين الإنسان المصري، عبر تحسين الخدمات اليومية، وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية، وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

تحسين جودة الحياة وخلق فرص جديدة

وأشار مدبولي إلى أن برنامج التنمية المحلية أصبح نموذجًا وطنيًا ناجحًا في إدارة الموارد وتوجيهها بفاعلية نحو مشروعات تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، مؤكداً أن الدولة مستمرة في التوسع فيه لتحقيق تنمية شاملة في جميع المحافظات.