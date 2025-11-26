خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية رفع دعوى محو البيانات من سجلات وزارة الداخلية.

ويمكنك رفع دعوى محو البيانات وشطب القضايا من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، لاستعادة حقوقك القانونية وضمان عدم تأثر حياتك أو معاملاتك الرسمية بأي سوابق انتهت بالفعل من خلال الدعوى الآتية :

يمكن إزالة الحكم الجنائي من السجل المدني عن طريق طلب “رد الاعتبار”، وهو إجراء قانوني يتقدم به الشخص المعني إلى محكمة الجنايات التي تختص بإصدار الحكم. ولكن يشترط أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية المقررة التي يحددها القانون ومن المهم أن نلاحظ أن الأحكام التي تصدر في قضايا الجنح، لا تظهر في الفيش والتشبيه إلا إذا تم تنفيذ الحكم بالفعل.

كما أنه لإزالة الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، يجب على الشخص المعني استخراج شهادة من جدول النيابة العامة الخاصة بالقضية، وتقديمها إلى المديرية الأمنية التي يتبع لها أو إلى وحدة تنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام. يتم تقديم شهادة الجدول مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الأمني المختص، حيث يقوم هذا المسؤول بالتحقق من صحة الشهادة. في حال التحقق منها والتأكد من صحتها، يتم تسجيل الإزالة والإمضاء على الشهادة بأنها صحيحة، ومن ثم يتم إزالة اسم الشخص من الأكمنة الأمنية.

كما أنه تتم إزالة المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي، يجب أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر اتهام صدر ضد الشخص، ويجب عليه تقديم طلب إلى لجنة الأمن العام لفحص الطلب. في حالة رفض هذا الطلب، يمكن للمحامي رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بحذف هذه المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي.