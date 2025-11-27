400 ألف وحدة لعام 2025.. اعرف شروط وطريقة حجز مشروع ظلال

في خطوة جديدة تعكس استمرار الدولة في دعم قطاع الإسكان وتوفير وحدات للأسر بمختلف شرائحها، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح ضخم يُعد الأكبر خلال عام 2025، متضمّنًا 25 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن عدة مشروعات كبرى.

ويشهد هذا الطرح إقبالًا واسعًا من المواطنين، خاصة بعد إتاحة الحجز الإلكتروني الكامل لأول مرة عبر منصة «مصر العقارية»، إلى جانب طرح وحدات مشروع ظلال 2025 الذي شكّل محور البحث خلال الأيام الماضية.

موعد بدء الحجز في شقق مشروع ظلال 2025

بدأ الحجز الرسمي للوحدات السكنية ضمن مشروع ظلال 2025 في 16 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر 2025، ما يمنح المتقدمين فترة زمنية كافية لاختيار الوحدات المناسبة والاطلاع على كراسة الشروط.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين عدة خدمات تشمل:

اختيار الوحدة والمساحة المرغوبة

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا

متابعة الطلب حتى صدور الموافقة النهائية والتخصيص

مواقع وحدات مشروع ظلال 2025

يضم الطرح الجديد عددًا كبيرًا من الوحدات، بإجمالي 9412 وحدة موزعة على مدن متنوعة، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

كما تم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان الجدية وتنظيم عملية التخصيص.

ويشمل الطرح وحدات من مبادرة سكن لكل المصريين، بما يوسع شريحة المستفيدين ويتيح خيارات متناسبة مع مستويات الدخل المختلفة.

رابط الحجز والخطوات الكاملة للتقديم

يقتصر الحجز على المنصة الرسمية لوزارة الإسكان «منصة مصر العقارية»، من خلال اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة

إدخال البيانات الشخصية والأساسية

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 بصيغة PDF

اختيار الوحدة المتاحة حسب المدينة والمساحة

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا

متابعة حالة الطلب لحين إعلان نتائج التخصيص

كيفية تحميل كراسة الشروط PDF لمشروع ظلال

للتقديم بطريقة صحيحة، يجب استكمال الخطوات التالية:

الشروط العامة لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط لضمان العدالة في الحجز، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

لا يقل السن عن 21 عامًا

يحق للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط

لا يحق للزوج والزوجة التقدم لوحدتين داخل المشروع نفسه

الإقرار بالاطلاع الكامل على كراسة الشروط

وزارة الإسكان: 400 ألف وحدة خلال 2025 وطرح جديد بـ 25 ألف وحدة

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.

كما أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الطرح الجديد يتضمن 25,012 وحدة في 15 مدينة جديدة تشمل:

مدن الساحل الشمالي، محافظات الصعيد، القاهرة الكبرى، والجيزة، مع تفاصيل كاملة متاحة داخل كراسة الشروط.

الوحدات المطروحة تشمل:

وحدات سكن لكل المصريين (90–130 مترًا)

وحدات سكن مصر وجنة مصر (حتى 180 مترًا)

أهم مميزات طرح ظلال 2025

يمتاز الطرح الجديد بعدد من النقاط الجاذبة للمواطنين:

وحدات كاملة التشطيب

مساحات متنوعة تلائم الفئات المختلفة

مقدمات أعلى مقارنة بالإسكان المدعوم

نظام حجز إلكتروني متكامل

توزيع الوحدات على مواقع مميزة داخل المدن