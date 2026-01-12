مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية والعواصف الترابية مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات الوقائية للحماية من الامراض التي تصيب الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الانفية.

التهاب الجيوب الأنفية، المعروف أيضًا باسم عدوى الجيوب الأنفية، هو التهاب يصيب بطانة الجيوب الأنفية، وقد يتجلى في أعراض متنوعة، مثل الاحتقان، وألم الوجه، والشعور بالضغط، والصداع، وضعف حاسة الشم.

ووفقا لموقع sinusandallergywellnes يعد مرض التهاب الجيوب الأنفية شائع للغاية إذ تشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إصابة 28.9 مليون شخص في الولايات المتحدة بالتهاب الجيوب الأنفية و قد يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا، يظهر فجأة، أو مزمنًا، يستمر لأسابيع أو شهور.

اعراض الجيوب الأنفية

وقد لا يدرك الكثيرون أنهم يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلا عندما تصبح الأعراض لا تُطاق، مما يجعلهم عالقين في دوامة من الانزعاج، وهو ما يدفعهم عادةً إلى طلب العلاج.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

تشوش ذهني

ضغط أو ألم في الوجه

احتقان الأنف وانسداده

إفرازات أنفية سميكة

تعب

ضعف حاسة الشم

رائحة الفم الكريهة

سعال، سيلان الأنف

صداع

ألم في الأذن

التهاب الحلق

ألم الأسنان

