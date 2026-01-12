قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلى بالك .. رسالة هامة من الداخلية لقائدى السيارات على الطرق
إجازة تصل لـ78 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة للموظفين في 2026
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
مرأة ومنوعات

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

العواصف الترابية
العواصف الترابية
اسماء محمد

تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية والعواصف الترابية مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات الوقائية للحماية من الامراض التي تصيب الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الانفية.

التهاب الجيوب الأنفية، المعروف أيضًا باسم عدوى الجيوب الأنفية، هو التهاب يصيب بطانة الجيوب الأنفية، وقد يتجلى في أعراض متنوعة، مثل الاحتقان، وألم الوجه، والشعور بالضغط، والصداع، وضعف حاسة الشم.

ووفقا لموقع sinusandallergywellnes يعد مرض التهاب الجيوب الأنفية شائع للغاية إذ تشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إصابة 28.9 مليون شخص في الولايات المتحدة بالتهاب الجيوب الأنفية و قد يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا، يظهر فجأة، أو مزمنًا، يستمر لأسابيع أو شهور. 

اعراض الجيوب الأنفية 

وقد لا يدرك الكثيرون أنهم يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلا عندما تصبح الأعراض لا تُطاق، مما يجعلهم عالقين في دوامة من الانزعاج، وهو ما يدفعهم عادةً إلى طلب العلاج.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

تشوش ذهني

ضغط أو ألم في الوجه

احتقان الأنف وانسداده

إفرازات أنفية سميكة

تعب

ضعف حاسة الشم

رائحة الفم الكريهة

سعال، سيلان الأنف

صداع

ألم في الأذن

التهاب الحلق

ألم الأسنان

كيف يمكن لمركز صحة الجيوب

